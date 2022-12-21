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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

Поправки о решении проблемы "задвоившихся" ИИС прошли II чтение

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Госдума одобрила во втором чтении поправки к законопроекту № 220643-8, которые решают для владельцев индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) проблему "задвоившихся" счетов.

Сейчас гражданин, чтобы не потерять право на налоговые вычеты, может иметь только один индивидуальный инвестиционный счет и если он открывает второй, то должен перевести туда активы и закрыть первый в течение месяца.

Принятые поправки предусматривают, что норма об обязательном переводе активов и закрытии "старого" ИИС в течение 30 дней не применяются в отношении договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета, прекращение которых произошло после 24 февраля 2022 года.

Принятые поправки также устанавливают, что прекращение брокерами из-за санкций учета иностранных ценных бумаг на ИИС в связи с их передачей другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему депозитарную деятельность, не влечет прекращение договора на ведение индивидуального инвестиционного счета.

По действующим правилам, один человек может иметь только один ИИС.

Весной 2022 года из-за санкций клиенты и брокеры переводили иностранные ценные бумаги к участникам рынка, которые не попали под ограничения. Проблем с сохранением права на вычет не возникло, в частности, у тех инвесторов, чьи ИИС были полностью переведены к другому брокеру, а первоначальный счет удалось закрыть в течение 30 дней. Однако на практике возникли ситуации, когда часть активов с ИИС была выведена от "санкционного" брокера к новому, а часть - по разным причинам - осталась у старого брокера. Участники рынка на специализированных форумах приводили в пример ситуацию, когда на старом ИИС оставались средства в центах, которые нельзя вывести из-за небольшой суммы, в итоге старый ИИС не закрывался.

Депутаты Госдумы совместно с Минфином пытались решить данную проблему. На заседании думского комитета по финансовому рынку 29 июня была утверждена поправка, согласно которой в период до 31 декабря 2023 года гражданам разрешалось иметь два ИИС, если их брокер подпал под санкции. На старом счете предполагалось оставить активы, не подверженные санкционной блокировке (отечественные финансовые продукты, рубли), а на вновь заключенный ИИС планировалось переводить только заблокированные у прежнего брокера активы.

Однако позже глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков потребовал дополнительно обсудить эту норму, которая в итоге так и не была принята.

Госдума Минфин ИИС Анатолий Аксаков
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