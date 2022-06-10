В Думе сообщили о вариантах сохранить налоговые вычеты по ИИС при смене брокера

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Председатель Банка России Эльвира Набиуллина предложила изменить законодательство так, чтобы инвесторы могли иметь два индивидуальных инвестиционных счета и не теряли бы право на налоговый вычет в случае, если один из брокеров оказался под санкциями.

Депутаты Госдумы обсуждают с заинтересованными сторонами два варианта сохранения налоговых вычетов по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС) при смене брокера из-за санкций: полный перевод всех активов другому, не попавшему под санкции брокеру либо перевод на новый ИИС только валютных активов, рассказал позднее председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Сейчас развернулась борьба двух точек зрения. Одна - что все средства должны быть переведены на второй ИИС и, соответственно, первый ИИС должен быть закрыт, а второй продолжает действовать. Вторая позиция - дать возможность перевести те средства, которые номинированы в валюте и, соответственно, с ними нельзя работать, в другую организацию и соответственно второй ИИС открыть, а те средства, которые работают внутри страны и вложены в рублевые активы, они могли бы работать через прежний ИИС. Вот эти две точки зрения конкурируют, мы должны в ближайшее время по этому поводу договориться", - сказал он журналистам и финансовым блогерам в ходе конкурса "Рублевая зона".

Депутат не знает, какая точка зрения победит, но вторая - дать возможность перевести часть активов - ему понятна.

"Я допускаю, что в июне мы отрегулируем, до конца сессии мы отрегулируем этот вопрос, конечно надо дать возможность переводить средства с ИИС, давать возможность открывать второй ИИС, что запрещено законом", - добавил глава комитета.

ИИС первого типа предполагает получение от налоговых органов возврата средств в размере до 52 тысяч рублей в год при условии, что инвестор платил налог на доходы, вычет возвращается из этих средств. При этом одно из условий предоставления вычета - средства и активы не должны выводиться с ИИС в течение трех лет.

С конца февраля против ряда российских банков, которые имеют в своей структуре брокеров, были введены западные санкции, в результате чего они не могли проводить операции с активами, номинированными в валюте. При этом часть акций была принудительно переведена брокерами, попавшими под санкции, в управление другим брокерам. В этой ситуации вопрос сохранения налогового вычета остался открытым.

Набиуллина заявила о необходимости внести соответствующие поправки в законодательство на брифинге 10 июня.

"Есть брокеры, которые попали под санкции, мы считаем, наша позиция Банка России, а для этого нужно будет вносить изменения в законодательство, что налоговые вычеты в этом случае должны остаться, нужно дать возможность инвесторам иметь два ИИС - если один заблокирован, а второй не заблокирован - тоже не терять, соответственно, право на налоговый вычет", - сказала она.

"Мы в ближайшее время намерены провести экспертный совет по проблемам розничных инвесторов, еще раз систематизировать все проблемы, над которыми надо поработать, чтобы ничего не осталось вне внимания", - добавила глава ЦБ.