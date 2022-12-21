Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:03

РФ намерена создать группировку войск на северо-западе из-за угрозы со стороны НАТО

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Из-за угроз со стороны НАТО Россия планирует усилить группировку войск на северо-западе страны, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Учитывая стремление НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расширить Североатлантический альянс за счет Финляндии и Швеции, требуется принятие ответных мер по созданию соответствующей группировки войск на северо-западе России", - сказал Шойгу в среду на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

По его словам, в следующем году Россия намерена провести стратегические учения "Запад-2023".

Шойгу заявил также, что РФ намерена "в полном объеме реализовать комплекс мероприятий оперативной и боевой подготовки с акцентом на угрозы, связанные с дальнейшим расширением НАТО на Восток".

НАТО Сергей Шойгу Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Росздравнадзор заявил, что препаратов ибупрофена для детей на рынке РФ достаточно

"Яндекс.Еда" признана потерпевшей по делу об утечке данных клиентов

"Яндекс.Еда" признана потерпевшей по делу об утечке данных клиентов

Путин одобрил предложения по реформированию Вооруженных сил РФ

Путин одобрил предложения по реформированию Вооруженных сил РФ

Контрактники в перспективе заменят призванных в рамках частичной мобилизации

В России планируется создать Московский и Ленинградский военные округа

Численность Вооруженных сил РФ предложено увеличить до 1,5 млн военнослужащих

В РФ повысят призывной возраст с 18 до 21 года, предельный возраст призыва - до 30 лет

В РФ повысят призывной возраст с 18 до 21 года, предельный возраст призыва - до 30 лет

Шойгу сообщил о трудностях при проведении частичной мобилизации

Более 830 тыс. человек были освобождены от призыва в рамках частичной мобилизации

Путин заявил об отсутствии ограничений по финансированию Вооруженных сил РФ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });