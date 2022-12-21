РФ намерена создать группировку войск на северо-западе из-за угрозы со стороны НАТО

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Из-за угроз со стороны НАТО Россия планирует усилить группировку войск на северо-западе страны, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Учитывая стремление НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расширить Североатлантический альянс за счет Финляндии и Швеции, требуется принятие ответных мер по созданию соответствующей группировки войск на северо-западе России", - сказал Шойгу в среду на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

По его словам, в следующем году Россия намерена провести стратегические учения "Запад-2023".

Шойгу заявил также, что РФ намерена "в полном объеме реализовать комплекс мероприятий оперативной и боевой подготовки с акцентом на угрозы, связанные с дальнейшим расширением НАТО на Восток".