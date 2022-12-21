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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:03

Шойгу сообщил о планах создать новые авиационные дивизии, бригады и полки

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - В России планируют создать новые авиационные соединения, в том числе восемь бомбардировочных авиационных полков и один истребительный авиаполк, сообщил на коллегии Минобороны руководитель ведомства Сергей Шойгу.

"Для каждой общевойсковой (танковой) армии содержать смешанную авиационную дивизию и бригаду армейской авиации, численностью 80-100 боевых вертолетов", - сказал он.

"Кроме того, дополнительно сформировать три управления авиационных дивизий, восемь бомбардировочных авиационных полков, один истребительный авиационный полк, шесть бригад армейской авиации", - добавил министр.

Минобороны Сергей Шойгу
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