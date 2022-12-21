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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:03

Численность Вооруженных сил РФ предложено увеличить до 1,5 млн военнослужащих

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что численность Вооруженных сил предлагается увеличить до 1,5 млн человек.

"Для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности Российской Федерации необходимо довести численность Вооруженных Сил до полутора миллиона военнослужащих, в том числе военнослужащих по контракту - до 695 тыс. человек", - сообщил он на коллегии военного ведомства в среду.

Минобороны РФ Сергей Шойгу
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