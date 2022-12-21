Контрактники в перспективе заменят призванных в рамках частичной мобилизации

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, контрактники в перспективе заменят граждан, которые были призваны в войска в рамках мобилизации.

"Довести численность военнослужащих по контракту с учетом замены в группировках войск мобилизованных граждан и комплектования новых формирований к концу года до 521 тысячи человек",- сказал Шойгу на коллеги военного ведомства в среду, говоря о планах на 2023 год.

Ранее он рассказал, что Минобороны РФ столкнулось с трудностями при проведении частичной мобилизации, но план был выполнен в срок.

В ходе своего выступления на коллегии министр обороны РФ сообщил, что численность Вооруженных сил предлагается увеличить до 1,5 млн человек.