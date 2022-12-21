МИД РФ выразил протест из-за высказываний главы МИД Франции о покушении в ЦАР

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - МИД РФ выразил решительный протест французскому послу в Москве Пьеру Леви в связи с высказываниями главы МИД Франции Катрин Колонна в связи с покушением в Центральноафриканской республике на главу компании "Русский дом" Дмитрия Сытого.

"Обратили внимание французского посла на неприемлемость очередных обвинений в адрес России в распространении "пропаганды" и "насилии в отношении гражданского населения" ЦАР со стороны неких российских частных военных структур", - говорится в сообщении МИД РФ.

В нем подобные высказывания названы "особенно неуместными и циничными" в тот момент, когда российский гражданин серьезно пострадал в результате покушения.

"Призываем французские власти воздержаться от неоколониального подхода при работе в регионе, проявляющегося в указывании африканским партнерам, с кем им стоит дружить и сотрудничать, нагнетании антироссийской истерии и создании атмосферы враждебности в отношении российских представителей и специалистов, осуществляющих свою деятельность в стране по приглашению законных властей ЦАР", - говорится в сообщении МИД РФ.

По данным посольства РФ, нападение на директора "Русского дома" в Банги произошло в пятницу: Сытый получил анонимную посылку, которая сдетонировала при вскрытии. Его состояние остаётся тяжёлым.

МИД РФ ранее сообщил, что Сытый работает в ЦАР с 2019 года, возглавляет многопрофильный центр "Русский дом", который "реализует различные программы, направленные на расширение торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества России и ЦАР, в том числе по продвижению русского языка и культуры".