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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:40

Россия продолжит добиваться отмены санкций против Россельхозбанка

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Российские власти продолжают добиваться снятия санкций с Россельхозбанка для расчетов за поставки продовольствия, заявила в эфире НТВ вице-премьер Виктория Абрамченко.

"До сих пор банк не может вернуться к привычной схеме. Мы гарантируем со своей стороны, что только продовольствие, только минеральные удобрения будут в качестве товаров, которые пойдут в расчетах через этот банк. Но, тем не менее, до сих пор эта проблема не решена", - сказала она.

Ранее сообщалось, что Москва требовала отмены санкций против РСХБ и подключения его к SWIFT на переговорах по зерновой сделке.

"Наши дипломаты продолжают вместе с коллегами по ООН отстаивать интересы Российской Федерации, чтобы сделка была пакетная. Мы говорили нашим партнерам, что для Российской Федерации важно вывозить минеральные удобрения и продовольствие, потому что это товары, необходимые для беднейших стран, для наших традиционных партнеров. И здесь никакие ограничения не должны работать, мы должны иметь возможность беспрепятственно вывозить эти товары", - подчеркнула вице-премьер.

Россельхозбанк Виктория Абрамченко ООН МИД SWIFT
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