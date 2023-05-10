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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Посол России в Анкаре перечислил проблемы с исполнением зерновой сделки

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Времени до истечения средиземноморской зерновой инициативы осталось мало, однако партнеры России по сделке еще могут выполнить связанные с ней требования Москвы, заявил телеканалу "Россия-24" российский посол в Турции Алексей Ерхов.

"Это пакетное соглашение, и та часть пакета, которая относится к Украине, реализуется очень быстро, хорошо, хотя и не без шероховатостей, о чем догадываемся, наблюдая за деятельностью координационного центра в Стамбуле. С другой стороны, российская часть сделки практически не выполняется", - сказал дипломат.

Он отметил, что у России остается "огромное количество" претензий по экспорту российских зерновых, в том числе в связи с тем, что сохраняются санкции на страхование, фрахт, и банковские переводы.

"Поскольку эта часть сделки не выполняется, у нас возникают закономерные претензии и закономерные вопросы", - добавил посол.

"Осталось совсем немного дней до 18-го (мая - ИФ). Есть время нашим партнерам одуматься и принять во внимание наши озабоченности, наши требования, в конце концов. Контакты идут, посмотрим", - сказал он.

Зерновую сделку заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений.

Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней. Таким образом, срок ее действия истек 18 марта, однако "зерновую сделку" продлили еще на 60 дней.

Алексей Ерхов Турция Украина ООН
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