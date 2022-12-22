Песков рассказал о содержании послания Путина Си Цзиньпину

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Послание президента РФ Владимира Путина председателю КНР Си Цзиньпину, которое передал в ходе визита в Китай зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, касалось международной обстановки, а также продвинутого, стратегического партнерства РФ и Китая, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос журналистов, что содержало послание Путина Си Цзиньпину, Песков сказал: "Оно касалось двусторонних отношений, а также международной обстановки".

"Также оно касалось продвинутых отношений, продвинутого партнерства между Россией и Китаем, стратегического партнерства", - сказал Песков.

На уточняющий вопрос, предполагается ли ответ на это послание, Песков сказал: "При необходимости. Дело в том, что постоянно происходит обмен рабочими посланиями и другими месседжами, которые так или иначе передаются в ходе рабочих контактов".

Президент и зампредседателя Совета безопасности РФ при первой возможности обсудят поездку последнего в КНР, сообщил также Песков. "Господин Медведев в постоянном режиме общается с президентом, разумеется. Я не знаю точно, были ли уже контакт и доклад по результатам поездки, но у меня нет сомнений, что при первой возможности он произойдет (контакт - ИФ), поскольку это регулярное абсолютно общение", - сказал он.

Так он ответил на вопрос, было ли передано президенту РФ ответное послание от председателя КНР Си Цзиньпина и не планирует ли президент пообщаться с Медведевым, вернувшимся из Китая.

В секретариате Медведева сообщили, что визит состоялся 20-21 декабря. Во время пребывания в китайской столице Медведев передал главе китайского государства послание президента РФ. В послании, в частности, отмечается "беспрецедентный уровень российско-китайского политического диалога и практической кооперации, выражается уверенность в неизменном поступательном развитии межгосударственных и межпартийных связей в тесном взаимодействии с новым руководящим составом КПК, избранным по итогам недавнего партийного форума китайских коммунистов".

"Стороны также "сверили часы" по ряду значимых вопросов международного характера, констатировав широкое совпадение подходов Москвы и Пекина к наиболее актуальным мировым проблемам, затронули тематику стратегической внешнеполитической координации, в том числе, в рамках ООН и на других многосторонних площадках, включая ШОС, БРИКС и "Группу двадцати". Обсуждалась ситуация на постсоветском пространстве, включая украинский кризис", - сообщили в секретариате Медведева.