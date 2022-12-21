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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:09

Дмитрий Медведев посетил Пекин и встретился с Си Цзиньпином

Дмитрий Медведев посетил Пекин и встретился с Си Цзиньпином
Архивное фото
Фото: Andrea Verdelli/Getty Images

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил Пекин. В столице КНР он встретился с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

"Мы обсудили вопросы взаимодействия между двумя правящими партиями - между Компартией Китая и "Единой Россией", обсудили вопросы двустороннего взаимодействия нашего стратегического партнёрства с Китаем во всех сферах, включая конечно экономику, промышленную кооперацию и многое другое, обсудили международные вопросы, включая безусловно конфликт на Украине", - говорится в заявлении Медведева по итогам переговоров, которое он опубликовал в своём телеграмм-канале.

"Эти переговоры были весьма полезными", - добавил он.

В секретариате Медведева сообщили, что визит состоялся 20-21 декабря.

Во время пребывания в китайской столице Медведев передал главе китайского государства послание президента РФ Владимира Путина.

В послании, в частности, отмечается "беспрецедентный уровень российско-китайского политического диалога и практической кооперации, выражается уверенность в неизменном поступательном развитии межгосударственных и межпартийных связей в тесном взаимодействии с новым руководящим составом КПК, избранным по итогам недавнего партийного форума китайских коммунистов".

"Стороны также "сверили часы" по ряду значимых вопросов международного характера, констатировав широкое совпадение подходов Москвы и Пекина к наиболее актуальным мировым проблемам, затронули тематику стратегической внешнеполитической координации, в том числе, в рамках ООН и на других многосторонних площадках, включая ШОС, БРИКС и "Группу двадцати". Обсуждалась ситуация на постсоветском пространстве, включая украинский кризис", - сообщили в секретариате Медведева.

Кроме того, глава российской делегации от имени партии "Единая Россия" поздравил Си Цзиньпина с успешным проведением ХХ съезда, его переизбранием на пост Генерального секретаря и формированием нового состава Центрального комитета КПК.

Как отмечают в секретариате, Медведев и Си Цзиньпин были единодушны в высокой оценке текущего состояния и перспектив российско-китайских отношений, провели обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу вопросов двусторонней повестки, достигли договоренности об активизации сотрудничества между возглавляемыми ими партиями.

Дмитрий Медведев Китай Си Цзиньпин
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