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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:38

Песков опроверг слухи о введении строгого дресс-кода в кремлевском пуле

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Строгого дресс-кода для представителей СМИ в кремлевском пуле нет, но соблюдать определенные правила все же необходимо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сообщения о введении дресс-кода в кремлевском пуле Пескова попросили прокомментировать журналисты в ходе общения с ним в четверг.

"Никакого строгого дресс-кода нет для журналистов и не должно быть. Но иногда просто были случаи, когда коллеги совсем, скажем так, небрежно относились к тому, как и во что они одеты. И дабы чуть-чуть навести здесь порядок, мы обратили внимание на необходимость все-таки соблюдения определенного режима", - сказал Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, с чем связано введение рекомендаций по тому, как необходимо одеваться на мероприятия кремлевскому пулу.

"Еще раз повторю: нет речи о каком-то строгом дресс-коде", - добавил он.

Дмитрий Песков
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