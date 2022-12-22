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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:38

Минсельхоз инициирует разработку проектной документации на строительство судов-зерновозов

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ инициирует разработку проектной документации на строительство судов-зерновозов. Соответствующий заказ по договоренности с ведомством в ближайшее время объявит компания "Росагролизинг".

Как сообщает Минсельхоз, в первую очередь необходимо строительство крупнотоннажных судов для поставок на дальние расстояния. На сегодня потребность российских экспортеров составляет 61 зерновоз, из которых 27 грузоподъемностью 40 тыс. тонн и 34 - 60 тыс. тонн.

"В дальнейшем по подготовленным проектам будет осуществляться строительство на российских верфях. При этом рассматриваем возможность оказания заказчикам судов государственной поддержки. Стоимость строительства и потребность в бюджетных средствах будут определены по результатам технического проектирования и подбора комплектующего оборудования", - говорится в сообщении.

Как считают в Минсельхозе, создание собственного грузового флота для экспорта российского продовольствия является одной из стратегических задач и важным фактором развития агропромышленного комплекса РФ. Актуальность этого вопроса существенно возросла в текущем году в условиях санкционного давления и отказа многих международных перевозчиков от сотрудничества с Россией. При этом на зерновую продукцию приходится более трети экспорта отечественной продукции АПК. Основным способом транспортировки являются именно морские перевозки (более 80%).

"Создание парка отечественных судов позволит уйти от зависимости от зарубежных перевозчиков, решить ключевой вопрос логистики и сформировать основу для дальнейшего развития экспорта продукции АПК", - подчеркивает Минсельхоз.

Минсельхоз РФ
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