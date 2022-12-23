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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:38

Подлодка "Великие Луки" спущена на воду в Санкт-Петербурге

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Торжественная церемония спуска на воду дизель-электрической подводной лодки "Великие Луки" проекта 677 "Лада" состоялась в пятницу в Санкт-Петербурге на предприятии "Адмиралтейские верфи", сообщает министерство обороны РФ.

"После спуска подводная лодка "Великие Луки" пройдет этап достройки на воде, а затем приступит к испытаниям. Экипаж подводной лодки проходит подготовку по специальным программам в Учебном центре ВМФ", - сообщил накануне главком Военно-морского флота России Николай Евменов, слова которого приведены в сообщении.

Подводная лодка "Великие Луки" заложена на АО "Адмиралтейские верфи" в марте 2015 года. Предприятие строит корабль по скорректированному проекту, опираясь на результаты опытной эксплуатации субмарины "Санкт-Петербург". "На подводной лодке модернизированы система управления корабельными техническими средствами, система электродвижения, навигационный комплекс", - информирует Минобороны.

По его данным, "в конце декабря текущего года АО "Адмиралтейские верфи" приступит к государственным испытаниям подводной лодки 677 проекта - "Кронштадт"".

"Также предприятие продолжает строительство еще двух подводных кораблей проекта - "Вологда" и "Ярославль". Они были заложены парно в июне 2022 года. Государственный контракт на их строительство заключен между АО "Адмиралтейские верфи" и министерством обороны РФ в июне 2019 года в рамках Форума "Армия-2019", - сказано в сообщении.

Подводные корабли проекта 677 относятся к четвертому поколению неатомных субмарин "и на сегодняшний день признаны самыми современными и перспективными отечественными неатомными подводными кораблями, как с точки зрения боевой эффективности, так и по другим тактико-техническим характеристикам", говорится в сообщении.

"Адмиралтейские верфи" являются единственным заводом-строителем кораблей данного класса.

Великие Луки
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