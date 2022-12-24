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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:26

Скончался гендиректор АО "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - АО "Адмиралтейские верфи" (Санкт-Петербург) в субботу сообщило о кончине руководителя предприятия Александра Бузакова.

"За более чем 40-летний стаж работы при непосредственном участии и под руководством Александра Бузакова построены и сданы в эксплуатацию десятки подводных и надводных кораблей, а также гражданских судов различного класса и назначения, в том числе не имеющие аналогов в отечественном и мировом судостроении", - отмечается в сообщении.

"Скоропостижный уход из жизни заслуженного адмиралтейца А.С. Бузакова является невосполнимой потерей для родных, близких и всего трудового коллектива АО "Адмиралтейские верфи", - сообщил завод.

"Объединенная судостроительная корпорация" сообщила в субботу, что ОСК, "Адмиралтейские верфи" и "все отечественное судостроение понесли невосполнимую утрату - на 67-м году жизни не стало Александра Сергеевича Бузакова, генерального директора "Адмиралтейских верфей".

"Еще вчера он стоял у стапеля, с которого торжественно спускали на воду новую подводную лодку "Великие Луки", и был горд за рабочих и инженеров своего предприятия, за их вклад в обороноспособность страны, делился планами "Адмиралтейских верфей" на будущий год. Трудно поверить в то, что теперь его нет с нами", - говорится в сообщении.

АО "Адмиралтейские верфи" специализируются на создании современных дизельных подлодок. Предприятием построена для Черноморского флота РФ серия дизельных подлодок проекта 636.3, оснащенных ракетами "Калибр" (семейство российских крылатых ракет, концерн "Алмаз-Антей"). "Адмиралтейские верфи" строят серию подлодок этого проекта для Тихоокеанского флота.

"Адмиралтейские верфи" также строят дизельные подводные лодки проекта 677 "Лада".

Адмиралтейские верфи Александр Бузаков
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