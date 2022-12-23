"Магнит" планирует закрыть потребности РФ в грибном мицелии на 50%

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Ритейлер "Магнит", планирующий запустить производство грибного мицелия на Кубани, намерен существенно снизить импортозависимость РФ от этой продукции. Об этом сообщил директор по агропромышленным производствам розничной сети "Магнит" Илья Гамов журналистам в Краснодаре.

"В настоящее время проект в детальной проработке, идет обсуждение с краевыми властями", - сказал он.

Гамов сообщил, что производство разместится на территории Краснодарского края. Мощности производства и сроки реализации проекта он не уточнил.

"Сегодня производство мицелия в РФ не на том должном уровне, как должно быть. По нашим исследованиям, потребность в мицелии составляет порядка 4 млн литров в год, 40% производится внутри РФ, 60% мы импортируем. И сейчас это (импорт - ИФ) вызывает большие сложности, поскольку мицелий попал в санкционные списки. Таким образом, его завоз сейчас – это сложная процедура и весьма дорогая", - сказал Гамов.

"Тот проект, который мы рассматриваем сейчас, будет закрывать более 50% общей потребности в РФ. Мы будем не только для себя производить, но и для остальных коллег-производителей (грибов - ИФ)", - подчеркнул он.

Как сообщал в сентябре этого года замгендиректора "Магнита" Руслан Исмаилов на форуме Innofood, ритейлер планирует инвестировать в создание производства грибного мицелия.

"Наша задача – уже сегодня искать такие технологические решения, в области foodtech особенно, которые позволят нам завтра добиваться результатов, быть современными, отвечать потребностям, запросам покупателей и не только покупателей. В этой связи нами принято решение, и мы будем инвестировать, например, до 1 млрд рублей в строительство в Краснодарском крае промышленного предприятия по производству мицелия", - говорил Исмаилов на форуме.

Как сообщалось, в пятницу "Магнит" ввел в Краснодаре вторую очередь грибного комплекса мощностью 1 тыс. тонн в год. Инвестиции в проект составили 1 млрд рублей.

Первая очередь грибного комплекса компании (производство шампиньонов) была открыта в 2017 году. В грибном комплексе в 2021 году компания собрала рекордный урожай шампиньонов – 7 тыс. тонн, доля продаж шампиньонов собственного производства в магазинах "Магнита" составила 66,7%.

Как сообщил журналистам Гамов, по итогам текущего года производство будет не ниже прошлогодних показателей.

"Магнит" располагает 13 пищевыми и 5 агропромышленными производствами. Основные мощности находятся в Краснодарском крае, где находится головной офис сети. Предприятия "Магнита" выпускают овощи, грибы, конфеты, печенье, макароны, замороженную продукцию (пельмени, чебуреки, блины, вареники), орехи, семечки, воду, уксус, сиропы, супы, чай, снеки, сухие завтраки, специи и другую продукцию.