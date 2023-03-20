Ритейлер "Магнит" в 2024 году запустит центр по выращиванию зелени

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Ритейлер "Магнит", владеющий собственными производственными активами и агропредприятиями, планирует запустить центр выращивания свежей зелени (зеленных культур), сообщается в пресс-релизе компании.

Новое предприятие "Зелень Юга" будет выращивать 10 видов зелени, как привычных для потребителя, так и более редких на столах россиян: петрушку, укроп, зеленый лук, щавель, шпинат, базилик, мяту, розмарин, рукколу и тимьян. Площадь под зелеными культурами составит 12 га, планируемый объем производства - более 2,5 тыс. тонн в год. Предприятие станет крупнейшим в своем сегменте на юге страны.

Ежегодно "Магнит" реализует около 7,5 тыс. тонн зелени. Таким образом, новая производственная площадка закроет треть потребности розничной сети в этой продукции.

Запуск центра зеленых культур запланирован на первый квартал 2024 года. Сначала предприятие будет фасовать покупное сырье, но уже в середине года соберет первый урожай и переключится на поставки собственной продукции. Она будет представлена в магазинах "Магнит" под собственной торговой маркой ритейлера "Магнит Свежесть".

"Новое предприятие будет закупать отечественные семена, доля импортных на старте не превысит 30%. При этом для каждой культуры специалисты "Магнита" подобрали несколько сортов семян, что даст компании возможность минимизировать закупки импортного семенного материала, а также расширить посевные площади. На производстве будут использованы высокотехнологичные решения. Системы управления поливом и регулирования микроклимата будут автоматизированы", - говорится в пресс-релизе.

Как заявил директор по сельскохозяйственному и промышленному комплексу розничной сети "Магнит" Евгений Случевский, собственный центр зеленых культур позволит в перспективе нарастить производство и продажи свежей зелени. "Мы видим существенный потенциал ее внутреннего производства с учетом высокой доли импорта на этом рынке. Кроме того, мы ожидаем роста потребления свежей зелени в России в ближайшие годы", - сказал он.

"Магнит" – ведущий в РФ ритейлер по числу магазинов и единственная сеть, которая владеет собственными пищевыми и агропромышленными предприятиями по выпуску продуктов питания. На территории собственного индустриального парка "Магнита" в Краснодаре расположены два крупнейших пищевых производства компании - "Кубанский комбинат хлебопродуктов" и "Кондитер Кубани". Новый центр зеленых культур станет третьим собственным резидентом "Магнита" в индустриальном парке.

В 2022 году агропромышленные производства "Магнита", расположенные в Краснодарском крае, а также новый тепличный комплекс в Белгородской области сконцентрировались на производстве томатов черри и увеличили объем их выращивания на 30%. В результате доля продаж этих томатов собственного производства в сети в натуральном выражении превысила 70%. Кроме того, в прошлом году компания начала выращивать новые сорта огурцов и перцев. Всего в прошлом году агропромышленные предприятия "Магнита" выпустили 111 тыс. тонн свежих овощей и фруктов, что на 9% больше, чем годом ранее. В грибном комплексе компания второй год подряд собирает урожай в 7 тыс. тонн, а доля продаж этой продукции под собственным брендом "Магнит Свежесть" в магазинах розничной сети превышает 60%.

На конец июня 2022 года под управлением компании был 26 731 магазин, в том числе 16 748 магазинов "у дома" под вывеской "Магнит".