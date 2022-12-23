Реализация имущества экс-президента Внешпромбанка Беджамова продлена до июня 2023 года

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 21 декабря продлил процедуру реализации имущества экс-президента Внешпромбанка Георгия Беджамова на 6 месяцев, до 21 июня 2023 года. На эту дату назначен следующий отчет финансового управляющего должника, говорится в определении суда.

Процедуру реструктуризации долгов в отношении Беджамова Арбитражный суд Москвы ввел 20 сентября 2017 года, 2 июля 2018 года он был признан банкротом с введением процедуры реализации имущества. В реестр кредиторов был включен долг перед ВТБ в размере 319,6 млн рублей как обеспеченный залогом имущества.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий Внешпромбанка) 15 сентября 2022 года в кассационном суде не смогло отменить включение требования ООО "Торговый дом "Стеклостандарт" в размере 3,9 млрд рублей в третью очередь реестра кредиторов Беджамова.

Арбитражный суд Московского округа 15 сентября оставил в силе судебные акты нижестоящих инстанций, принявших соответствующее решение. АСВ, выступавшее от имени Внешпромбанка, собственные требования которого в реестре (3,4 млрд рублей) уступают по сумме требованиям ТД "Стеклостандарт", пыталось доказать, что последний предъявил их с нарушением установленных сроков и в третью очередь реестра они включаться не должны.

Беджамов проходит по уголовному делу. По версии следствия, он, будучи фактическим руководителем Внешпромбанка, со своей родной сестрой, экс-президентом банка Ларисой Маркус, не позднее мая 2009 года создал организованную преступную группу. В нее они вовлекли также вице-президента-директора департамента кредитования и депозитных операций банка Екатерину Глушакову, а также неустановленных следствием лиц в целях систематического хищения денежных средств Внешпромбанка.

С мая 2009 года по декабрь 2015 года, злоупотребляя доверием большого числа клиентов банка, путем оформления по подложным документам заведомо невозвратных кредитов, списания денежных средств со счетов ряда вкладчиков без их ведома, а также путем выдачи кредитов 286 фирмам, зарегистрированным на подставных лиц, сообщники похитили более 114 млрд рублей, сообщала Генпрокуратура.

Скрывшийся от следствия Беджамов объявлен в международный розыск.

Маркус в 2017 году была осуждена на 8,5 лет колонии общего режима за растрату и особо крупное мошенничество на общую сумму в 113,5 млрд рублей. Она признала вину в полном объеме. Маркус также признана банкротом. Арбитражный суд Москвы принял такое решение 25 мая 2017 года. В реестр ее кредиторов включены требования Внешпромбанка на 1,011 млрд рублей.

В сентябре 2021 года суд Нью-Йорка утвердил мировое соглашение между Внешпромбанком, Маркус и ее финансовым управляющим Юрием Рожковым. Маркус согласилась добровольно передать под управление Рожкова обнаруженные у нее зарубежные активы в США, Франции и Латвии ориентировочной стоимостью более $25 млн. В перечень вошли объекты недвижимости, акции, денежные средства и права требования. Средства от реализации переданного имущества пополнят конкурсную массу Маркус и затем будут направлены на расчеты с ее кредиторами, крупнейшим из которых является Внешпромбанк.

Внешпромбанк по итогам трех кварталов 2015 года занимал 34-е место по объему активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Проблемы Внешпромбанка вскрылись в конце 2015 года. Банк России 18 декабря 2015 года назначил в банк временную администрацию, а 22 декабря ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка, что по закону является страховым случаем. АСВ оценило возможные выплаты частным вкладчикам примерно в 45 млрд рублей. В январе 2016 года банк лишился лицензии.