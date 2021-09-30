В США утвердили мировое соглашение между Внешпромбанком и его экс-главой на $25 млн

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Суд Нью-Йорка утвердил мировое соглашение между Внешпромбанком, его бывшим президентом и совладельцем Ларисой Маркус, а также её финансовым управляющим, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ), выступающего конкурсным управляющим кредитной организации.

Заседание суда состоялось 28 сентября. В рамках мирового соглашения Маркус согласилась добровольно передать под управление своего финансового управляющего Юрия Рожкова обнаруженные у нее зарубежные активы в США, Франции и Латвии ориентировочной стоимостью более $25 млн. В состав имущества в том числе входят объекты недвижимости, акции, денежные средства и права требования.

Средства от реализации переданного имущества пополнят конкурсную массу Маркус и затем будут направлены на расчеты с ее кредиторами, крупнейшим из которых является Внешпромбанк.

Мировое соглашение было заключено в феврале 2021 года при содействии юристов компании А1, которая по договору с АСВ занимается в иностранных юрисдикциях привлечением к ответственности и обращением взыскания на активы лиц, виновных в доведении банка до банкротства. Соглашение вступило в законную силу с момента утверждения судом.

"Заключение мирового соглашения является важным шагом в процедуре конкурсного производства в отношении банка и еще раз подтверждает, что у привлеченных к гражданско-правовой или уголовной ответственности лиц, связанных с обанкротившимися кредитными организациями, есть реальная возможность добровольно передать своё имущество, возместив полностью или частично причиненный банкам и его кредиторам ущерб", - говорится в сообщении АСВ.

Агентство будет и в дальнейшем предпринимать все необходимые меры, направленные на пополнение конкурсной массы банка для расчета с его кредиторами в максимально возможном объеме.

АСВ поручило А1, структуре "Альфа-групп", поиск активов бывших совладельцов Внешпромбанка - Георгия Беджамова и его сестры Ларисы Маркус. Агентство в российском суде просит привлечь к субсидиарной ответственности бывших собственников банка, общая сумма требований - 216 млрд рублей. Осенью 2019 года суд США по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка вынес решение о передаче в конкурсную массу Внешпромбанка активов Маркус в США. В их числе - средства на сумму свыше $4,2 млн, поступившие от продажи апартаментов Маркус в жилом комплексе Albert Court в Лондоне. Сделка по продаже была выявлена в рамках судебного разбирательства в Великобритании, инициированного АСВ в партнерстве с A1.

Проблемы Внешпромбанка, входившего в топ-50 крупнейших кредитных организаций РФ, вскрылись в конце 2015 года. ЦБ 18 декабря назначил в банк временную администрацию, а уже 22 декабря ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов Внешпромбанка. Затем регулятор принял решение не спасать банк и 21 января 2016 года отозвал у него лицензию. Клиентами Внешпромбанка были многие крупные российские компании. В марте 2016 года Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом.

В 2017 году Маркус была осуждена на 8,5 лет колонии общего режима за растрату и особо крупное мошенничество на общую сумму в 113,5 млрд рублей. По тому делу экс-банкир признала вину в полном объеме. Кроме того, в 2017 году суд признал Маркус банкротом и ввел в отношении нее процедуру реализации имущества. В апреле 2021 года стадо известно, что Маркус согласилась заключить мировые соглашения в отношении ее активов в США и Европе.