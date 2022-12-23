Сенаторы одобрили закон о работе служб заказа такси в РФ

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в пятницу проголосовал за закон, регулирующий перевозки пассажиров и багажа легковым такси, а также вопросы госконтроля в этой области.

Законом вводятся понятия "легковое такси", "служба заказа легкового такси", "заявитель", "заказ легкового такси", "региональный реестр перевозчиков легковым такси", "региональный реестр легковых такси", "региональный реестр служб заказа легкового такси" и другие.

Устанавливается, что деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси осуществляется на основании разрешения, предоставляемого юрлицу, ИП или физлицу и подтверждаемого записью в региональном реестре перевозчиков легковым такси, сведения о которых внесены в региональный реестр легковых такси.

Законом предусматривается возможность получения разрешения самозанятыми физическими лицами (применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" и не являющимися индивидуальными предпринимателями) при условии заключения договора со службой заказа легкового такси.

Юрлицам и ИП разрешение предоставляется на срок, установленный нормативным правовым актом субъекта РФ, но не менее чем на 5 лет. Физическим лицам разрешение предоставляется на 5 лет либо меньший срок в случае, если физическое лицо указало его в заявлении о предоставлении разрешения.

Перевозчик вправе осуществлять деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси только на территории субъекта РФ, уполномоченный орган которого предоставил разрешение данному перевозчику, предусматривает закон.

Исключение составят случаи, если пункт отправления расположен на территории указанного субъекта РФ, при этом пункт назначения может быть расположен за пределами этой территории, а также в случае, если разрешение, предоставленное перевозчику уполномоченным органом одного субъекта РФ, действует на территории другого субъекта РФ без ограничений.

Согласно закону, разрешение предоставляется уполномоченным органом субъекта РФ, на территории которого расположено место нахождения (место жительства) заявителя.

Устанавливаются случаи и срок приостановления действия разрешения уполномоченным органом, а также случаи аннулирования действия разрешения. Устанавливается возможность вновь представить заявление о предоставлении разрешения не ранее чем через 1 год со дня вступления такого решения в законную силу.

Законом вводится обязанность службы заказа легкового такси предоставлять Федеральной службе безопасности или ее территориальному органу доступ к информационным системам и базам данных, используемых для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси.

Устанавливаются требования к легковому такси иметь на кузове (на боковых поверхностях кузова) цветографическую схему легкового такси, представляющую собой композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке, иметь на крыше опознавательный фонарь оранжевого цвета, цветовая гамма кузова должна соответствовать требованиям к цветовой гамме кузова, если такие требования установлены законом субъекта РФ.

Ответственность

Также закон регулирует вопрос об ответственности службы заказа легкового такси за ущерб, причиненный в результате ДТП при перевозке пассажиров и багажа.

Сейчас службы заказа такси настаивают на исключительно информационно-посредническом характере отношений между службой заказа такси, перевозчиком и пассажиром, что позволяет считать службу заказа такси лишь площадкой для совершения сделок и не включает в число лиц, ответственных за качество такой перевозки или причинённый вред, говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно закону, служба заказа такси будет нести субсидиарную ответственность с перевозчиком легковым такси, который является физическим лицом, в части причинённого при перевозке легковым такси жизни, здоровью, имуществу пострадавшего лица реального ущерба, непокрытого страховым возмещением.

Тариф

Документ предусматривает, что тарифы на перевозку легковым такси, учитывающие время суток, дни недели, класс комфортности и другие особенности перевозки, разрабатываются перевозчиком легковых такси. Также расчет размера платы за перевозку может производиться в соответствии с показаниями таксометра.

При этом нормативным правовым актом Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя или граничащего с ними субъекта РФ может быть установлен минимальный размер тарифа на перевозку пассажиров и багажа.

Законопроект предусматривает, что в целях оптимизации нагрузки на улично-дорожную сеть законом Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя, или граничащего с ними субъекта РФ может устанавливаться максимальное количество легковых такси, используемых перевозчиками на территории этого субъекта.

Также предусматривается, что нормативным правовым актом субъекта РФ могут быть установлены запреты "на предложение услуги по перевозке легковым такси" на территории аэропорта, железнодорожного вокзала и автовокзала, за исключением мест, оборудованных для предложения или оформления таких услуг.

Технические средства, которые используются для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси, базы данных должны размещаться на территории Российской Федерации, а также обеспечивать выполнение обязанностей службы заказа легкового такси, предусмотренных ФЗ.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года, за исключением положений, для которых установлен иной срок вступления в силу.