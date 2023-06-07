В Москве таксистов будут проверять на знание адресов достопримечательностей и больниц

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Мосгордума приняла закон о легковом такси, который обяжет таксистов проходить аттестацию на знание того, где в городе находятся памятники культуры, транспортные объекты, медицинские и образовательные учреждения, здания органов государственной власти, сообщил председатель МГД Алексей Шапошников.

"Принятый нами сегодня обновленный городской закон закрепляет исчерпывающие положения о каждом аспекте деятельности по перевозке легковым такси и деятельности службы заказа. Кроме этого, устанавливаются требования, предъявляемые как к транспортному средству, так и к самому водителю", - сказал он журналистам.

По его словам, со вступлением закона в силу водители такси будут обязаны проходить аттестацию на знание расположения в Москве объектов транспортной инфраструктуры, культурного наследия, медорганизаций, объектов образования, спорта, органов госвласти и местного самоуправления, а также путей подъезда к ним, и правил действий в чрезвычайной ситуации.

Новый закон решили принять на смену действующему, поскольку в декабре 2022 года был принят отдельный федеральный закон, который установил правовые основы государственного регулирования деятельности перевозок легковым такси на всей территории России, а также определил ряд вопросов, которые регионы должны регулировать самостоятельно.

Городской закон определяет полномочия правительства Москвы и иных органов исполнительной власти города в области организации перевозок легковым такси, а также положения о региональном госконтроле в данной сфере.

Шапошников подчеркнул, что новый городской закон о такси "полностью соответствует положениям федерального законодательства" и вступит в силу одновременно с ним - 1 сентября 2023 года.