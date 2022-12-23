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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:38

Минпромторг допустил докапитализацию верфей по строительству рыболовных судов

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Предприятия, которые строят рыболовецкие суда по программе инвестквот, могут быть докапитализированы, если понесенные ими убытки будут признаны обоснованными, допустил статс-секретарь - замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

Он сказал это на заседании Совета Федерации, когда обсуждался закон о втором этапе распределения рыбных инвестквот. Сенаторы этот закон одобрили.

"По поручению президента сейчас был проведен совместно с нами и с Минфином аудит тех верфей, которые работали и работают по строительству этих (рыболовецких - ИФ) судов. Аудиторы определили объем убытков, которые, действительно, понесли верфи, - сказал замминистра. - По результатам аудита сейчас вместе с Минфином проводим анализ документов, которые были представлены. Дальше будет приниматься решение: будут ли отдельные верфи докапитализированы из средств федерального бюджета, если их убытки будут приняты обоснованными".

"Если нет, то верфям придется самим, может быть, за счет будущих заказов, уже имея опыт и соответствующую маржинальность, при строительстве новых судов эти убытки покрывать. Но ответственность перед заказчиками с верфей никто не снимал", - сказал Евтухов.

При этом он заявил, что участие в программе стало вызовом для судостроительной отрасли. "Это новые компетенции, особенно когда это касается строительства крупнотоннажных судов", - сказал он, отметив, что построить современный рыболовецкий траулер "ненамного легче, чем построить подводную лодку".

Как сообщил на заседании первый зампред комитета Совета Федерации по агропродовольственной политике и природопользованию Сергей Митин, реализация программы столкнулась с массой проблем.

"Флагман судостроения - "Адмиралтейские верфи", самый современный судостроительный завод, поимел долгов из-за одного только корабля в около 6 млрд рублей, - сказал он. - Второй и третьи корабли выходят в 2-3 млрд убытков". Причины, по его словам, в том, что большинство судостроительных заводов были закредитованы ранее, "они не были нормально докапитализированы". К тому же в процессе строительства в договорные обязательства вносятся изменения.

В результате сроки строительства постоянно переносятся. "Должны были 32 рыболовецких судна сдать, сдали 7, должны были 7 краболовов сдать - сдали три", - сказал он, добавив, что "надо не только докапитализировать эти предприятия, но и найти элемент, который будет компенсировать убытки судостроителям".

Минпромторг Минфин Совет Федерации Виктор Евтухов Сергей Митин Адмиралтейские верфи
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