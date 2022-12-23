Совет Федерации поддержал закон о наказании за осквернение Георгиевской ленты

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон, признающий Георгиевскую ленту символом воинской славы России, что повлечёт ответственность в случае ее публичного осквернения.

Как говорится в заключении комитета Совета Федерации по обороне и безопасности на данную инициативу, закон устанавливает статус и описание Георгиевской ленты и определяет, что Георгиевская лента является символом воинской славы России.

"Публичное осквернение Георгиевской ленты, согласно федеральному закону, влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации", - отмечается в заключении.

Согласно Уголовному кодексу РФ, за публичное осквернение символов воинской славы России физлицам грозит штраф до трех миллионов рублей или лишение свободы на срок до трех лет.

Максимальное наказание за это деяние (например, в случае совершения преступления группой лиц по предварительному сговору или с использованием СМИ либо интернета) - штраф в размере пяти миллионов рублей либо лишение свободы на пять лет.

Также одобренным законом определено, что Георгиевская лента используется во время проведения органами публичной власти торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы, иных мероприятий, связанных с событиями Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, мероприятий, направленных на увековечение памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России.

Кроме того, законом предусматривается использование Георгиевской ленты, в том числе ее изображения, во время проведения органами публичной власти мероприятий, посвященных памятным датам России, мероприятий, направленных на патриотическое, в том числе военно-патриотическое, и духовно-нравственное воспитание граждан, и иных мероприятий. При этом способы использования Георгиевской ленты, в том числе ее изображения, определяются органами публичной власти самостоятельно исходя из необходимости обеспечения ее статуса как символа воинской славы России.

Федеральным законом допускается использование Георгиевской ленты, в том числе ее изображения, гражданами, общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями исходя из необходимости обеспечения ее статуса как символа воинской славы России.