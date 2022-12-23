Путин приехал в Тулу

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин прибыл в Тулу, где займется вопросами обеспечения Вооруженных сил РФ военной техникой.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что по приезду Путин планирует посетить конструкторское бюро приборостроения. "Они высокоточку делают, различные системы вооружений. Он ознакомится с продукцией", - сообщил пресс-секретарь.

Затем Путин проведет два совещания, в том числе, с руководителями организаций ОПК.

Кроме того, в рамках поездки глава государства осмотрит ситуационный центр губернатора Тульской области.