Путин в пятницу в Туле займется вопросами обеспечения Вооруженных сил

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в пятницу посетит Тулу, где займется вопросами обеспечения вооруженных сил РФ военной техникой, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня президент будет заниматься вопросами обеспечения Вооруженных сил, в первую очередь, которые принимают участие в СВО, потребности в вооружениях, военной и специальной технике. Заниматься он этим будет в Туле", - сказал Песков журналистам.

По его словам, Путин посетит конструкторское бюро приборостроения. "Они высокоточку (высокоточное оружие - ИФ) делают, различные системы вооружений. Он ознакомится с продукцией", - сообщил пресс-секретарь.

Затем Путин проведет совещание с руководителями организаций ОПК, рассказал Песков.

По его словам, выступление президента на совещании будет открытым.

Кроме того, президент проведет еще одно закрытое совещание и осмотрит ситуационный центр губернатора Тульской области.