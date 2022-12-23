Фигуранты дела о покушении на певца Авраама Руссо получили 9 и 12 лет колонии

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Хамовнический суд приговорил к 9 и 12 годам двух фигурантов дела о покушении на певца Авраама Руссо в 2006 году, которое, по версии следствия, заказал предприниматель Тельман Исмаилов, сообщила в пятницу столичная прокуратура.

"С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры г. Москвы суд приговорил Виталия Джуру к 9 годам лишения свободы, Алексея Трясникова к 12 годам лишения свободы. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима", - сообщило надзорное ведомство.

Судом также частично удовлетворен гражданский иск потерпевшего в размере 1 млн рублей, добавили там.

Третий фигурант дела, Михаил Демкин, скончался в 2014 году. Он признан виновным по ч. 3 ст. 30, пп. "а, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов). Уголовное преследование в отношении него судом прекращено в связи со смертью.

Судом и следствием установлено, что "в 2006 предприниматель Тельман Исмаилов, испытывая личные неприязненные отношения к эстрадному исполнителю Аврааму Руссо, отказавшемуся от его личного покровительства, принял решение его убить, найти исполнителей он поручил личному охраннику".

Через неустановленных следствием лиц охранник нанял за денежное вознаграждение Демкина, Джуру и Трясникова.

"Согласно разработанному плану Демкин незаконно приобрел автомат Калашникова и патроны к нему, а Джура и Трясников - мобильные телефоны для связи между собой и получения сведений о маршрутах Руссо. 19 августа 2006 года возле дома на улице Плющиха в Москве Демкин не менее 6 раз выстрелил в Руссо и находившегося вместе с ним в салоне автомашины охранника. Певец получил четыре ранения левого бедра. Демкин выбросил оружие и скрылся", - сообщили в прокуратуре.

Довести свой преступный умысел до конца осужденным не удалось.

"Несмотря на то, что фигуранты уголовного дела изначально попали в поле зрения оперативных сотрудников, преступление длительное время оставалось нераскрытым из-за отсутствия достаточных доказательств. Лишь в 2020 г. удалось получить доказательства причастности Демкина к совершению преступления, а затем установить и его пособников", - отметили в надзорном ведомстве.

"Расследование уголовного дела в отношении организатора преступления Исмаилова, находящегося в международном розыске, и иных соучастников продолжается", - добавили в прокуратуре.