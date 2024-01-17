Банкротство бывшего владельца Черкизовского рынка Исмаилова продлено до июня

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московской области по ходатайству финансового управляющего должника Валерия Кубелуна продлил процедуру банкротства бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова до 6 июня, говорится в картотеке суда.

21 декабря 2015 года подмосковный aрбитраж признал Исмаилова банкротом по заявлению физлица. В решении суда тогда отмечалось, что на момент рассмотрения обоснованности требования кредитора Исмаилов не имел постоянного места работы и источника доходов. У должника тогда был земельный участок в Московской области кадастровой стоимостью 13,9 млн рублей, наличные денежные средства в сумме 25 тысяч рублей, а также денежные средства в кредитных учреждениях - 88,79 рубля и $28,77.

Арбитражный суд Московской области 29 февраля 2016 года удовлетворил заявление Банка Москвы и включил в реестр кредиторов Исмаилова долг в размере 19,5 млрд рублей ($213,3 млн). Суд тогда же включил в реестр кредиторов Исмаилова требование кипрской компании Sezaria Limited в размере 10,4 млрд рублей.

16 марта 2016 года Десятый арбитражный апелляционный суд отменил решение о банкротстве Исмаилова по заявлению физического лица, кассационная инстанция в мае 2016 года оставила это постановление в силе, а Верховный суд России в начале сентября 2016 года отказал Исмаилову в пересмотре решения судов нижестоящих инстанций об отмене процедуры банкротства.

Арбитражный суд Московской области 29 августа 2016 года признал обоснованным заявление о банкротстве Исмаилова, поданное БМ-банком, и ввел процедуру реструктуризации задолженности в его отношении. Суд включил долг Исмаилова перед банком в размере 17,4 млрд рублей (основной долг - 15,1 млрд рублей) в реестр кредиторов должника и утвердил его финансовым управляющим Алексея Грудцина.

9 марта 2017 года Арбитражный суд Московской области снова признал Исмаилова банкротом и утвердил его финансовым управляющим Кубелуна.

Арбитражный суд Московской области 2 февраля 2018 года признал обоснованным и включил в реестр кредиторов Исмаилова долг кипрской компании Sezaria Limited в размере 8,9 млрд рублей.

Этот же суд 9 февраля 2018 года признал обоснованным и включил в реестр кредиторов Исмаилова долг перед Deutsche Bank в размере 967 млн рублей в качестве требования, обеспеченного залогом. Залог представляет собой недвижимость, расположенную во Франции (Антиб, Приморские Альпы).

Арбитражный суд Московской области 3 июля 2020 года исключил из реестра Исмаилова требования БМ-банка, который является кредитором бизнесмена, в размере 2,7 млрд рублей. Кроме того, согласно платежным поручениям от 13 мая 2019 года и от 24 мая 2021 года, требования БМ-банка по кредитному договору от 28 сентября 2012 года были частично погашены в рамках дела о банкротстве ООО "Прага АСТ" на сумму 1,2 млрд рублей.

6 сентября 2021 года суд внес изменения в реестр кредиторов Исмаилова, исключив из него требования БМ-банка в размере 1,2 млрд рублей. В связи с этим долг бизнесмена перед банком сократился с 19,5 млрд рублей до 15,6 млрд рублей.

Девятый арбитражный апелляционный суд 2 сентября 2021 года оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, который 10 июня по заявлению БМ-банка привлек к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО "Руслайн 2000", которое, по данным "Ведомостей", входило в группу АСТ семьи Исмаилова, четырех ранее контролировавших компанию лиц. В ноябре кассационный суд, а в марте 2022 года Верховный суд РФ согласились с решением.

Суд привлек к ответственности Алекпера, Сархана и Тельмана Исмаиловых, а также Петра Ильяева. Суд первой инстанции приостановил производство в части определения размера ответственности до завершения расчета с кредиторами. Банк просил взыскать с ответчиков 14,5 млрд рублей.

24 ноября 2020 года суд отказал конкурсному управляющему в привлечении к субсидиарной ответственности Ильяева на сумму 14,5 млрд рублей. Суд тогда отказал конкурсному управляющему в объединении в одно производство требований к Исмаиловым и Ильяеву.

Подмосковная полиция в ноябре 2021 года возбудила дело о преднамеренном банкротстве на сумму более $180 млн против предпринимателя Тельмана Исмаилова, заочно арестованного по обвинению в убийстве, сообщил ранее "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, следователи установили, что в сентябре 2012 года между ООО "Руслайн 2000" и АО "БМ-банк" был заключен договор о выделении компании "Руслайн 2000" кредита в размере $185,4 млн до 1 апреля 2016 года.

Позднее БМ-банк и Исмаилов заключили договор поручительства, по которому Исмаилов обязуется отвечать перед банком в полном объеме солидарно с "Руслайн 2000", сказал источник.

Он отметил, что летом 2013 года Исмаилов передал в собственность своему внуку две квартиры в районе Дорогомилово, а также произвел отчуждение четырех земельных участков и двух жилых домов в окрестностях подмосковного города Наро-Фоминска общей стоимостью свыше 336 млн рублей.

"В результате этих действий Исмаилов создал условия, заведомо влекущие неспособность удовлетворить требования кредиторов", - сказал источник.

Исмаилов с 2017 года объявлен в международный розыск и заочно арестован московским судом по обвинению в организации убийства двух и более лиц, а также незаконном обороте оружия.

По версии следственного комитета, Исмаилов был организатором двойного убийства в мае 2016 года на Новорижском шоссе в Подмосковье - владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя "Люблино моторс" Юрия Брилева.

По аналогичному обвинению заочно арестован брат Исмаилова - Вагиф, который также находится в международном розыске.

Свою вину Исмаилов не признает.