Число погибших при пожаре в нелегальном доме престарелых в Кемерове увеличилось до 11 человек

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Одиннадцать человек стали жертвами пожара в нелегальном доме престарелых в Кемерове, сообщили "Интерфаксу" в службе "скорой помощи".

"Одиннадцать человек скончались по уточненным данным", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о девяти погибших и двух госпитализированных. Еще пятерым помощь оказывалась на месте.

Неофициальный дом престарелых располагался в частном доме на улице Таврической.

"Установлено, что он нелегально использовался для круглосуточного содержания пожилых людей. Никакие системы пожаротушения там предусмотрены не были", - сказал собеседник агентства.