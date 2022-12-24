Число погибших в доме престарелых в Кемерове увеличилось до 13

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Число погибших в нелегальном доме престарелых в Кемерове увеличилось до 13, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ в субботу.

"Количество человек погибших в результате пожара увеличилось до 13. Работы на месте продолжаются", - сказали в пресс-службе.

К ликвидации происшествия привлечены более 80 человек и 28 единиц техники.

В экстренных службах сообщили "Интерфаксу", что причиной возникновения пожара могло стать неисправное электрооборудование.

"Рассматривается версия неисправного электрообогревателя или проводки, она могла не выдержать напряжения от такого рода обогревателей", - сказал собеседник агентства.

По его данным, дом престарелых нелегально использовался круглосуточного проживания пожилых людей.

"Никакие системы пожаротушения там предусмотрены не были", - добавил собеседник агентства.