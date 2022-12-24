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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:47

Неисправный электрообогреватель или проводка могли вызвать пожар в доме престарелых в Кемерове

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Неисправное электрооборудование могло спровоцировать пожар в нелегальном доме престарелых в Кемерове, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Рассматривается версия неисправного электрообогревателя или проводки, она могла не выдержать напряжения от такого рода обогревателей", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, для отопления в доме могли использовать печь. "Возможно ее забыли погасить на ночь или оставили зажженной намеренно в целях обогрева", - сказал собеседник агентства.

Неофициальный дом престарелых располагался в частном доме на улице Таврической. Скончались как минимум 11 человек.

Кемерово
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