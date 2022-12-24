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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:47

Штаб организован на месте пожара в доме престарелых в Кемерове

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Власти Кузбасса и надзорные органы организовали штаб на месте возгорания дома престарелых, в котором погибли 20 человек, сообщил корреспондент "Интерфакса" с места происшествия.

"Недалеко от места пожара находится автобус, в котором организовали штаб. Туда вошли председатель правительства Кузбасса Илья Середюк, мэра Кемерова Дмитрий Анисимов, прокурор Кемеровской области Александр Блошкин

Ранее сообщалось о пожаре в частном доме престарелых в Кемерове, погибли 20 человек, шестеро пострадали. Предварительной причиной возгорания является неисправность котла. По данному факту прокуратура региона инициировала проверку.

Кемерово Илья Середюк Дмитрий Анисимов
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