В Минобороны РФ сообщили об ударах по силам ВСУ на территории ДНР и Харьковской области

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Российские войска на донецком направлении в районе населенного пункта Раздоловка совершили удар по группе иностранных наемников и нанесли поражение подразделениям 10-й горно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков в субботу на брифинге.

"Безвозвратные потери противника за сутки на данном направлении составили до 60 украинских военнослужащих и наемников, четыре бронетранспортера и три пикапа", - добавил представитель Минобороны.

"На купянском направлении ударами артиллерии поражена живая сила и военная техника подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Петропавловка и 92-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Крахмальное Харьковской области, - сказал Конашенков. - Здесь уничтожено до 50 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и два пикапа".

По его данным, "на красно-лиманском направлении в результате ударов российской авиации и артиллерии по позициям подразделений территориальной обороны в районе населенного пункта Торское и воздушно-десантной бригады ВСУ в районе населенного пункта Терны ДНР уничтожено более 40 украинских военнослужащих, а также три боевые бронированные машины и четыре автомобиля".

"На южно-донецком направлении в результате ударов армейской авиации и артиллерии по сосредоточению подразделений 92-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Водяное ДНР уничтожено более 40 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и шесть автомобилей", - сообщил Конашенков.

Российские военные нанесли удар по оружейному складу ВСУ в Запорожской области, заявил он.

"Ракетными войсками и артиллерией российской группировки войск поражены: пункт управления 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Лежино и склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Новоселовка Запорожской области", - сказал Конашенков.

По его словам, также удары нанесены по 53 артиллерийским подразделениям ВСУ, живой силе и военной технике в 92 районах.

За сутки в ДНР сбиты три украинских вертолета - два Ми-8 и Ми-24 - и самолет Су-27 ВВС Украины, перехвачено 15 украинских беспилотников в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 352 самолета, 192 вертолета, 2719 беспилотных летательных аппаратов, 399 зенитных ракетных комплексов, 7222 танка и других боевых бронированных машин, 936 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3704 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7737 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал представитель Минобороны.