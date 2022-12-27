Войска РФ на донецком направлении нанесли поражение десантно-штурмовой бригаде ВСУ

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - В ходе успешного наступления на донецком направлении российские войска нанесли поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге во вторник.

По его словам, "уничтожено до 60 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и семь автомобилей".

Конашенков сообщил, что удары по ВСУ нанесены также на купянском, красно-лиманском и южно-донецком направлениях.

"На купянском направлении в результате ударов артиллерии по скоплениям живой силы и техники противника в районе населенного пункта Песчаное Луганской народной республики уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля", - сказал он.

"На красно-лиманском направлении огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 11-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Торское Донецкой народной республики. Потери противника за сутки на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и два пикапа", - сообщил Конашенков.

По его словам, "на южно-донецком направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений противника в районах населенных пунктов Пречистовка и Успеновка Донецкой народной республики за сутки уничтожено более 70 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и два пикапа".