Младший сын Лукашенко потренировался в стыковке корабля "Союз" к МКС

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай в субботу провел тренировку по стыковке корабля "Союз МС" к МКС во время посещения Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина в Звездном городке.

Сотрудники ЦПК продемонстрировали ему тренажер, который используют космонавты во время подготовки к полету. За тренировкой наблюдал президент Белоруссии.

Во время посещения ЦПК Лукашенко осмотрел гидролабораторию, тренажер российского сегмента МКС, тренажер корабля "Союз МС" и понаблюдал за тренировкой в центрифуге претендентки на полет в космос из Белоруссии.