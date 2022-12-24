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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:47

Президент Белоруссии приехал в Звездный городок

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в субботу в Центр подготовки космонавтов имени Гагарина в Звездном городке для ознакомления с его работой, системой отбора и подготовки космонавтов.

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В ЦПК его встретили глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев и начальник Центра подготовки космонавтов Максим Харламов.

Президент РФ Владимир Путин по итогам недавних переговоров с Лукашенко заявил о намерении отправить белорусского космонавта на Международную космическую станцию в 2023 году. Глава академии наук Белоруссии Владимир Гусаков сказал, что подготовка белорусского космонавта в РФ должна завершиться в сентябре 2023 года.

20 декабря "Роскосмос" сообщил о прибытии в ЦПК шести претенденток на полет в космос от Белоруссии.

Подмосковье Звездный городок Белоруссия Александр Лукашенко
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