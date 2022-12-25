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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:26

Володин заявил о подготовке повышенных налогов для уехавших из страны

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает правильным отменить преференции для уехавших из РФ и ввести для них повышенные налоги.

"Правильно преференции для покинувших Российскую Федерацию отменить и ввести для них повышенную ставку налогообложения. Так будет справедливо", - написал Володин в воскресенье в совет телеграмм-канале.

Он сообщил о том, что ведется работа "над соответствующими изменениями в законодательство".

Володин отметил, что "до сегодняшнего дня уехавшие не только работают в российских компаниях на удалёнке, но и пользуются всеми льготами, которые она им дает в соответствии с законодательством нашей страны".

По его словам, однако есть и такие, "кто считает, что необходимо давать преференции и льготы покинувшим нашу страну, чтобы они вернулись обратно".

Это, по его мнению, неправильно.

"Совершенно понятно, почему они сбежали. Тот, кто осознал, что совершил ошибку, уже вернулся. Остальные должны понимать: подавляющая часть общества не поддерживает их поступок - считает, что они предали свою страну, родных и близких", - отметил Володин.

Госдума Вячеслав Володин
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