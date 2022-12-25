Что произошло за день: воскресенье, 25 декабря

Госдума прорабатывает повышение налогов для уехавших из России, умер бывший главком Сухопутных войск России Маслов, Карл III впервые обратился к нации в Рождество

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Вячеслав Володин заявил о подготовке поправок о повышении налогов для уехавших из страны. Председатель Госдумы отметил, что есть те, кто считает необходимым "давать преференции и льготы покинувшим нашу страну, чтобы они вернулись обратно", но, по его мнению, это неправильно.

- Скончался бывший главком Сухопутных войск России Алексей Маслов. Ему было 69 лет.

- Национальная комиссия здравоохранения КНР с воскресенья прекратила публиковать ежедневную статистику по COVID-19. Между тем South China Morning Post сообщает, что в провинции Чжэцзян, население которой составляет примерно 64,5 млн человек, регистрируют за сутки свыше 1 млн новых случаев заражения.

- Король Великобритании Карл III впервые выступил с рождественским обращением к нации. Он посвятил речь своей матери, отметил ее веру в людей и выразил благодарность тем, кто помогает ближним.

- Подозреваемый в убийстве курдов в Париже намеревался покончить с собой. Сам он рассказал следствию, что его ненависть к иностранцам неевропейского происхождения связана с ограблением его дома в 2016 году. Погибших он не знал лично. Мужчину отправили в психиатрическую лечебницу, если его отпустят, ему будут предъявлены обвинения.

- Александр Коган стал и. о. президента федерации фигурного катания России. Решение было принято единогласно на заседании исполкома федерации, состоявшемся в воскресенье в Красноярске.

- Курбан Бердыев стал главным тренером футбольного клуба "Сочи". С июня 2022 года он тренировал иранский "Трактор", до этого с августа 2021 года возглавлял команду казахстанского "Кайрата". В России Бердыев дважды приводил к чемпионству казанский "Рубин" и брал с ним Кубок и Суперкубок России. В сезоне-2015/2016 Бердыев тренировал "Ростов" и стал с ним вице-чемпионом России.