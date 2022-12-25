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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:26

Военные РФ заявили об уничтожении двух подразделений ВСУ на южно-донецком направлении

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Российские артиллеристы на южно-донецком направлении уничтожили две ротные тактические группы 72-й механизированной и 68-й пехотно-егерской бригад вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытались контратаковать в направлении Павловки и Владимировки.

Как сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в воскресенье, "безвозвратные потери противника на данном направлении за сутки составили более 50 украинских военнослужащих", уничтожены один танк и три боевые бронированные машины.

На купянском направлении в результате огневого поражения опорных пунктов противника в районах населенных пунктов Кисловка, Табаевка и Берестовое Харьковской области уничтожено более 30 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и три автомобиля, сообщил он.

"На красно-лиманском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение двум ротным тактическим группам ВСУ в районе населенного пункта Терны Донецкой народной республики", - сказал Конашенков.

"Кроме того, - продолжил он, - активными действиями российских подразделений уничтожены две разведгруппы ВСУ, действовавшие в направлении населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины и три пикапа".

"На донецком направлении в ходе ведения наступательных действий российскими войсками уничтожено более 80 украинских военнослужащих и наемников, два танка, пять боевых бронированных машин и четыре автомобиля", - сообщил представитель Минобороны РФ.

Кроме того, как рассказал Конашенков, российские военные уничтожили пункт временной дислокации иностранных наемников близ Артемовска (Бахмута).

Он сообщил об уничтожении в ДНР и Харьковской области трех артиллерийских систем М777 производства США и польской самоходной артиллерийской установки "Краб". По данным Конашенкова, за сутки российскими ракетными войсками и артиллерией "поражены 58 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 86 районах".

"В ходе контрбатарейной борьбы в районе города Северск Донецкой народной республики уничтожены две украинские боевые машины реактивной системы залпового огня "Ураган", и в районе населенного пункта Макеевка Луганской народной республики уничтожены две установки реактивной системы залпового огня "Град", - сообщил представитель Минобороны РФ.

Он сказал, что российскими средствами ПВО за сутки сбиты пять украинских беспилотников ЛНР, ДНР и Запорожской области, перехвачено шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и один реактивный снаряд "Ураган" в районах Житловки и Краснореченского ЛНР, Куйбышево ДНР и Мирного Запорожской области.

Хроника 24 февраля – 25 декабря 2022 годаВоенная операция на Украине
ДНР ЛНР Харьковская область Минобороны РФ
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