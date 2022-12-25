Скончался бывший главком Сухопутных войск России Маслов

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Генерал армии Алексей Маслов, бывший главнокомандующий Сухопутными войсками, скончался в Москве, сообщил концерн "Уралвагонзавод" в воскресенье.

"Руководство АО "Концерн "Уралвагонзавод" с глубоким прискорбием сообщает, что сегодня, в 8 часов 20 минут в Главном военно-клиническом госпитале им. Н.Н. Бурденко на семидесятом году жизни скоропостижно скончался Алексей Федорович Маслов", - говорится в сообщении.

Маслов прошел путь в рядах Вооруженных сил от командира взвода до главнокомандующего Сухопутными войсками, затем был главным военным представителем РФ при НАТО. В последние годы работал специальным представителем АО "Концерн "Уралвагонзавод" по военно-техническому сотрудничеству.

Как отмечается в сообщении, "Алексей Федорович оставался верен делу и Отечеству до последнего дня, его вклад в развитие и деятельность Уралвагонзавода сложно переоценить".

Руководство концерна выражает соболезнования родным, близким и друзьям покойного.

Алексей Маслов родился 23 сентября 1953 года в деревне Панское, Советский район, Курская область.