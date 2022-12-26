Военные РФ сообщили о своем наступлении на донецком направлении

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Российские войска в ходе успешного наступления на донецком направлении за минувшие сутки заняли выгодные рубежи и позиции, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в понедельник.

"На донецком направлении российские войска продолжали успешные наступательные действия, в ходе которых заняты выгодные рубежи и позиции", - сказал Конашенков.

Он также сообщил, что на купянском, красно-лиманском и южно-донецком направлениях нанесены удары по вооружённым силам Украины (ВСУ).

"На купянском направлении в результате нанесения сосредоточенного огневого удара по скоплению живой силы и техники ВСУ в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожено до 20 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и два автомобиля", - сказал Конашенков.

По его словам, "на красно-лиманском направлении огнем российской артиллерии нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Макеевка и Невское Луганской народной республики, а также Терны и Торское Донецкой народной республики (ДНР).

"Кроме того, в районах населенных пунктов Стельмаховка и Червоная Диброва Луганской народной республики уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа и минометный расчет ВСУ. Потери противника на данном направлении составили более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа", - сообщил официальный представитель Минобороны России.

Он также сообщил, что в результате удара по командному пункту 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе города Краматорск (ДНР) уничтожено свыше 35 украинских военнослужащих, в том числе пять старших офицеров.

"Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 100 военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и восемь автомобилей", - сообщил Конашенков.

"На южно-донецком направлении огнем артиллерии и активными действиями российских войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Владимировка, Угледар, Новодонецкое и Новоселка Донецкой народной республики. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа", - сообщил Конашенков.

"В районе города Краматорск Донецкой народной республики (ДНР) уничтожен пункт ремонта и восстановления вооружения ВСУ, на котором находились две боевые машины системы залпового огня HIMARS производства США, две самоходные гаубицы "Гвоздика", пять гаубиц Д-30, а также три единицы специальной автомобильной техники", - сказал Конашенков.

По его словам, близ Георгиевки (ДНР) российскими войсками уничтожена артиллерийская система М777 американского производства США, также в ДНР уничтожены три украинские гаубицы Д-30 и боевая машина РСЗО "Град".

"В районах населенных пунктов Елизаветовка и Славянск (ДНР) поражены пункты временной дислокации 72-й механизированной бригады ВСУ, а также иностранных наемников", - сказал Конашенков.

Он заявил, что всего за сутки ракетными войсками и артиллерией РФ поражены 63 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 79 районах.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено семь украинских беспилотников в Херсонской области, ДНР и ЛНР, сказал официальный представитель Минобороны РФ.

"Кроме того, перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Рубежное и Краснореченское (ЛНР), а также две противорадиолокационные ракеты HARM в районе населенного пункта Байрак (ДНР)", - заявил Конашенков.