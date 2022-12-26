Фрегат "Адмирал Головко" вышел в Балтийское море для продолжения ходовых испытаний

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Новый фрегат "Адмирал Головко", носитель крылатых ракет "Калибр", вышел в полигоны Балтийского моря для продолжения заводских ходовых испытаний, сообщило министерство обороны РФ в понедельник.

"В ходе второго этапа испытаний на фрегате будет проверена работа комплексов артиллерийского и зенитного ракетного оружия, систем их управления, а также радиотехнического вооружения и аппаратуры связи", - сказано в сообщении.

По информации ведомства, в течение двух недель фрегат находился на судостроительном заводе "Северная верфь", где были проведены осмотр и наладка систем корабля после первого этапа заводских ходовых испытаний в море, который проходил в конце ноября - начале декабря.

"Первый выход в море нового корабля продлился 10 суток. За это время экипаж корабля и заводская приёмо-сдаточная команда проверили на практике маневренные характеристики корабля, а также работоспособность узлов, механизмов и систем. Особое внимание было уделено проверке главной энергетической установки фрегата и навигационного комплекса", - говорится в сообщении.

Корабль назван в честь советского флотоводца адмирала Арсения Григорьевича Головко, который бессменно командовал Северным флотом в годы Великой Отечественной войны.

Фрегат "Адмирал Головко" – третий корпус проекта 22350, построенный на заводе "Северная верфь". Головной и первый серийный фрегаты "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" и "Адмирал флота Касатонов" проходят службу в составе соединения ракетных кораблей Северного флота. Данные корабли являются носителями современного ракетного оружия морского базирования и имеют большой модернизационный потенциал, говорится в сообщении.

Согласно открытым данным, фрегаты проекта 22350, создающиеся с применением технологии stealth ("стелс"), предназначены для ведения боевых действий в дальней океанской зоне: поражения надводных кораблей, конвоев, десантных отрядов, поиска и уничтожения подводных лодок и наземных целей, противовоздушной, противолодочной и противоракетной обороны кораблей и судов. Способны отражать атаки средств воздушного нападения как в составе соединения кораблей, так и самостоятельно.

Корабли вооружены 130-мм артиллерийской установкой А-192, зенитным ракетным комплексом "Редут", пусковыми установками для 16 противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр-НК" (концерн ВКО "Алмаз-Антей). В качестве противолодочного оружия применен комплекс "Пакет-НК". Несут на борту противолодочный вертолет Ка-27.