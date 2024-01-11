Фрегат "Адмирал Головко" вошел в состав Северного флота

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Новый фрегат "Адмирал Головко" вошел в состав Северного флота, сообщили в пресс-службе флота.

"Сегодня состав Северного флота пополнился новым серийным фрегатом проекта 22350 "Адмирал Головко". Фрегат завершил межфлотский переход из Санкт-Петербурга и ошвартовался у причала в главной базе Северного флота городе Североморске", - говорится в сообщении.

На причале командир корабля Андрей Славин доложил командующему Северным флотом Александру Моисееву об успешном выполнении задач межфлотского перехода.

"Это самый современный корабль, представляющий основу кораблей дальней морской зоны, решать ему предстоит задачи в оперативно важных для нашего государства районах Мирового океана, что является нормальной практикой для применения таких кораблей. Пополнение флота такой боевой единицей - это значительное увеличение боевой мощи и соединения, в состав которого он вошел, и группировки разнородных сил флота, основу которых он будет представлять", - заявил Моисеев.

Командующий СФ также сообщил, что фрегаты проекта 22350 созданы "с использованием самых передовых технологий и оснащены высокоточным ракетным оружием, в том числе и новым гиперзвуковым ракетным вооружением, которое поднимает боевые возможности наших надводных сил на принципиально новый уровень".

"Соответствие фрегата "Адмирал Головко" всем заявленным характеристикам подтверждено в ходе государственных испытаний, программу которых корабль успешно выполнил в Балтийском, Баренцевом и Белом морях. Надежность корабля проверена в ходе решаемых задач в море", - заявили в пресс-службе флота.

Торжественная церемония подъема Андреевского флага и приема в состав Военно-морского флота России фрегата "Адмирал Головко" состоялась 25 декабря 2023 года в Санкт-Петербурге под руководством президента Владимира Путина.

21 ноября 2023 года министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что фрегат в тот момент проходил государственные испытания. Он также отмечал, что корабль должны оснастить гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

По официальным данным, "Циркон" - новая российская гиперзвуковая ракета разработки и производства реутовского НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ). По официальной информации, первым носителем гиперзвуковых ракет "Циркон" стал фрегат Северного флота "Адмирал Горшков". Этот корабль также вооружен крылатыми ракетами "Калибр" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").