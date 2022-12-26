РФ за три года в два раза сократила импорт инкубационных яиц

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - РФ за последние три года в два раза сократила импорт инкубационных яиц, заменив их отечественными. Об этом сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью телеканалу "Россия 24" в понедельник.

"Мы раньше импортировали 800 млн инкубационных яиц, в этом году – 400 млн штук с небольшим. А производство мяса увеличивается по итогам года. То есть мы заместили (импорт - ИФ) своей продукцией, не из других стран", - сказал он.

По словам Данкверта, идет импортозамещение и в других сферах: племенных свиней покупали в Дании раньше по 20 тыс. голов, теперь - 1,5 тыс., завозили по 120 тыс. голов крупного рогатого скота, сейчас 30 тыс. голов. "Да, есть проблемы, их надо решать, но надо этим люди и работают", - констатировал он.

Глава Россельхознадзора также сообщил, что РФ в этом году экспортирует 650 тыс. тонн мяса. При этом импорт составит 530 тыс. тонн, "из которых половина придется на Белоруссию". "Это даже не импорт, это поставки в рамках Союзного государства", - заметил он.

По его словам, РФ в экспорте продовольствия никогда не ориентировалась на Европу. "По мясу в первую очередь ориентировались на такие страны, как Вьетнам, Китай, ОАЭ, - сказал он. - 19 декабря прилетели специалисты Омана для инспектирования наших предприятий (для поставок мяса птицы в эту страну - ИФ). В мороз прилетели", - сказал он.

Как отметил Данкверт, действующая в РФ система контроля продукции обеспечивает ее безопасность, уход ряда зарубежных компаний не оказал существенного влияния на обеспечение рынка. "Здесь вопрос только в замене некоторых продуктов. Одной компании, например, не хватает определенного вида салата, поставки которого были из Европы. Заменили на Турцию, не думаю, что потребители эту замену заметили", - сказал он.