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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

"Дамате" отказалась от импорта инкубационных яиц индейки

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Группа компаний "Дамате" полностью перешла на использование отечественных инкубационных яиц индейки и отказалась от их поставок из-за рубежа, сообщила пресс-служба ГК.

"ГК "Дамате" завершила системный и поэтапный переход на полную самообеспеченность инкубационным яйцом индейки и останавливает импортные поставки яйца. Это стало возможным благодаря запуску племенного репродуктора индейки в Тюменской области в конце прошлого года и выходу нового предприятия на плановую производственную мощность", - говорится в пресс-релизе.

Компания производит индейку на комплексах в Пензенской и Ростовской областях, суммарная проектная мощность производства составляет 292 тысячи тонн в год.

Совокупная потребность двух предприятий в инкубационных яйцах составляет порядка 30 млн штук в год и полностью закрывается поставками с трех крупных племенных репродукторов: новый племенной репродуктор второго порядка в Тюменской области обеспечивает поставку 12 млн яиц в год, репродуктор в Ростовской области производит до 11 млн инкубационных яиц в год, часть потребности закрывается за счет поставок яиц с партнерского репродуктора.

"Дамате" - единственный производитель индейки в стране с собственным родительским стадом.

Репродуктор в Тюменской области компания начала строить в сентябре 2021 года, это предприятие с поголовьем 138 тысяч птиц мощностью 12 млн яиц в год. В ноябре 2022 года он был запущен, в июне 2023 года началась комплектация родительского стада индейки. Летом этого года были введены все объекты репродуктора. Произведенные здесь инкубационные яйца поставляется на комплекс "Дамате" по производству индейки в Пензенской области.

В Ростовской области "Дамате" приступила к формированию родительского стада в сентябре 2020 года. В мае 2021 года были получены первые инкубационные яйца и начаты регулярные поставки в собственный инкубаторий. В июле 2022 года родительское стадо в 130 тыс. голов было полностью сформировано. В феврале этого года мощность племенного репродуктора выросла до 11 млн инкубационных яиц в год. Он обеспечивает яйцами комплекс по производству индейки в Ростовской области, а также частично дает загрузку инкубаторам в Пензенской области.

Дамате Пензенская область Тюменская область
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