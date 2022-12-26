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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

Правительство запросило у "Роскосмоса" дополнительное обоснование продления работы МКС

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ запросило дополнительные материалы о технической возможности продления работы Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

"Правительство попросило нас прислать дополнительно обосновывающие материалы, говорящие о технической возможности (продления), и попросило нас согласовать решение с другими министерствами", - сказал Крикалев журналистам в понедельник.

По его словам, процесс согласования требует определенного времени, после праздников планируется "заняться этим вплотную".

Ранее в интервью "Интерфаксу" Крикалев сообщил, что "Роскосмос" направил в правительство РФ документы для одобрения продолжения работы российского сегмента МКС минимум до 2028 года.

24 октября текущего года вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что правительство считает возможным продлить эксплуатацию МКС до 2028 года.

По его словам, специалисты Ракетно-космической корпорации "Энергия" не выявили технических проблем, препятствующих продлению срока эксплуатации российского сегмента МКС после 2024 года.

4 октября Крикалев сообщил, что госкорпорация надеется получить в следующем году разрешение от правительства РФ продолжить участие в проекте МКС после 2024 года.

Действующее соглашение об эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Российская сторона заявляла о намерении выйти из проекта после 2024 года, однако точная дата не была определена.

Как заявлял ранее глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, выход из проекта МКС должен быть синхронизирован с началом развертывания новой Российской орбитальной станции.

Роскосмос МКС
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