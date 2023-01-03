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Космонавтов смогут готовить к работе в открытом космосе на американском сегменте МКС

Космонавтов смогут готовить к работе в открытом космосе на американском сегменте МКС
МКС
Фото: AP/ТАСС

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Российские космонавты смогут проходить подготовку к работам в открытом космосе на американском сегменте Международной космической станции (МКС), сообщили в "Роскосмосе" во вторник.

По данным пресс-службы, в 2022 году госкорпорация подписала ряд дополнений к контракту с НАСА, в том числе "по подготовке российских космонавтов к внекорабельной деятельности и робототехнике на американском сегменте станции".

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и НАСА подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах.

В настоящий момент в рамках соглашения осуществляются две миссии на МКС: в сентябре к станции причалил российский корабль "Союз МС-22", в состав которого, помимо россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, входит астронавт НАСА Франциско Рубио, и американский Crew Dragon-5, на котором на станцию в октябре прибыла космонавт "Роскосмоса" Анна Кикина.

МКС Роскосмос
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