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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

Правительство внесло ЛГБТ-пропаганду в перечень контента, подпадающего под блокировку в интернете

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Правительство России внесло информацию, пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения, педофилию и смену пола в перечень контента для внесения в реестр запрещенной в РФ информации в интернете по решению Роскомнадзора (РКН).

Соответствующее распоряжение правительства опубликовано в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Распоряжением вносятся изменения в постановление правительства N1101 от 26 октября 2012 года о Едином реестре запрещенной в РФ информации в интернете, согласно которым, "информация, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, педофилию и смену пола" вносится в реестр по решению РКН.

Президент РФ Владимир Путин 5 декабря подписал законы о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии, информации, побуждающей к смене пола, а также о введении административной ответственности за эти правонарушения. Нововведения коснутся интернета, СМИ, книг, аудиовизуальных сервисов, кинематографа и рекламы. Кроме того, не допускается продажа товара, в том числе импортного товара, содержащего информацию, за распространение которой предусмотрена административная или уголовная ответственность.

Правительство РФ Роскомнадзор
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