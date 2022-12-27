Что случилось этой ночью: вторник, 27 декабря

В Сербии боевая готовность, Яшина этапировали, Пенс собирается на президентские выборы в США

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших у утру:

- Президент Сербии привел армию в состояние наивысшей боевой готовности. Об этом сообщил министр обороны страны Милош Вучевич.

- Майк Пенс зарегистрировался в качестве кандидата в президенты США на выборах в 2024. Это стало известно из заявления, опубликованного на сайте Федеральной избирательной комиссии.

- Илья Яшин этапирован в колонию до вступления приговора в законную силу. По словам главы ОНК, это связано с большим перелимитом в столичных СИЗО

- Правительство внесло ЛГБТ-пропаганду в перечень контента, подпадающего под блокировку в интернете. Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник.

- Запорожская область получит 1,5 млрд рублей на поддержку развития промышленности в 2023 году. Об этом сообщил глава правительства региона Антон Кольцов.