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Росреестр планирует завершить работу над полным реестром данных в 2023 году

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Завершение работы над пакетом законов в 2023 году позволит создать полный и точный реестр, сообщил на итоговой пресс-конференции статс-секретарь, замруководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.

"Следующий год должен быть годом полного точного реестра. У нас есть пакет законодательных инициатив на разных стадиях. Мы должны завершить принятие всех законов, которые необходимы для создания полного точного реестра недвижимости", - отметил он.

Бутовецкий напомнил, что предстоит доработать устранение пересечений, исключение реестровых ошибок, регистрацию прав на фактически существующую недвижимость, повышение эффективности использования земли, развитие "лесной амнистии".

"Все законы, которые нами приняты, остаются на мониторинге", - заверил он.

Он также напомнил, что парламент поддержал инициативу о продлении на 2023 год всех антикризисных пакетов Росреестра.

"Мы уже подготовили и внесли в правительство проект постановления о расширении этих мер поддержки, которые были подготовлены в Росреестре, сейчас ожидаем их рассмотрения в правительстве", - пояснил Бутовецкий.

Ведомство до марта доработает механизм защиты персональных данных владельцев недвижимости, заверил он.

"Были приняты новые меры по защите персональных данных, это важно, мы обеспечим нормативную готовность к 1 марта 2023 года, чтобы все механизмы заработали", - подчеркнул замглавы Росреестра.

Росреестр Алексей Бутовецкий
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