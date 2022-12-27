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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:07

Минфин не планирует новых размещений "народных" ОФЗ

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Минфин предупредил, что не планирует возобновлять размещение "народных" ОФЗ (облигации федеральных займов для физических лиц - ОФЗ-н), приостановленное с марта 2022 года.

Ведомство объяснило это решение тем, что достигнуты цели, поставленные при запуске эмиссии этих облигаций - содействие повышению финансовой грамотности населения и привлечение граждан на финансовые рынки.

Банки-агенты с 7 февраля начали размещать облигации федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н) нового выпуска N53009, объем которого составил 15 млрд рублей.

Процентные ставки купонного дохода были установлены для первого полугодового купона - 8% годовых, второго - 8,5%, третьего - 9%, четвертого - 10%, пятого - 11%, шестого - 11,66% годовых.

Размещение выпуска должно было окончиться через полгода - 5 августа.

Из-за ухудшения условий осуществления заимствований с 9 марта размещение этих облигаций было приостановлено, банки-агенты перестали принимать от граждан заявки на их приобретение.

Минфин начал размещение первого дебютного выпуска ОФЗ-н N53001 26 апреля 2017 года. Выпуск объемом 30 млрд рублей размещался двумя траншами в течение четырех с половиной месяцев. Потом размещались второй и третий выпуски объемами по 15 млрд рублей. Для облигаций третьего выпуска проводились размещения двух дополнительных объемов по 5 млрд рублей. Следующие выпуски также имели объемы 15 млрд рублей.

Минфин ОФЗ ОФЗ-н
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